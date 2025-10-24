Activan Alerta Amber en Culiacán por la desaparición de Yordan

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la Alerta Amber para localizar a Yordan Félix Payán, de 16 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 23 de octubre de 2025 en esta ciudad.

La ficha de búsqueda detalla que el adolescente fue visto por última vez en un domicilio ubicado en la colonia Ejido Argentina II, Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, desde ese momento se desconoce el paradero de Yordan. La FGE señala que, dada la naturaleza de su ausencia, se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Yordan es de nacionalidad mexicana, tiene 16 años y mide 1.80 metros de estatura. Su complexión es robusta y su tez es morena clara.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en el brazo derecho con el nombre de “MARISSA”.

El joven tiene cabello ondulado de color castaño oscuro, ojos grandes color café oscuro, boca grande, labios gruesos y nariz grande. Al momento de su desaparición, vestía short color negro.

La Fiscalía pone a disposición los números telefónicos (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para recibir cualquier información que pueda conducir a la localización de Yordan. La colaboración ciudadana es crucial para garantizar su pronto regreso.