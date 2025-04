Activan Alerta Amber en Sinaloa por desaparición de Luna Victoria “N”

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber para localizar a Luna Victoria “N” una niña de tres años de edad que desapareció el pasado 1 de abril en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor fue vista por última vez en la colonia Pradera Dorada, en Mazatlán, en compañía de su madre. Hasta el momento, se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación sobre su seguridad.

Luna Victoria es de complexión delgada, mide 85 centímetros de estatura y tiene el cabello corto, ondulado y de color castaño oscuro. Sus ojos son medianos y de color negro, su tez es morena clara, y como seña particular se informó que no presenta ninguna marca distintiva.

El día de su desaparición, la menor vestía una blusa rosa con la leyenda “i’ve got daddy grapped around my finger #goals”. Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para localizar a la menor, ya que se considera que su integridad podría estar en riesgo y que podría ser víctima de un delito.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada a los teléfonos de la Alerta Amber Sinaloa, 800 8-90-90-92 y 667 7-16-70-90.