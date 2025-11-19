$!Activan Alerta Amber para la localización de Ángel Martín, desaparecido en Guasave

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la Alerta Amber para la de Ángel Martin Ramírez González, un adolescente de 15 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la información, el joven fue visto por última vez en el municipio de Guasave el pasado lunes y debido al tiempo transcurrido y la falta de información sobre su paradero, se considera que su integridad personal podría encontrarse en riesgo, pues puede ser víctima de la comisión de un delito.

Ángel Martín tiene una estatura de 1.80 metros, complexión delgada y tez morena. Como señas particulares destacadas, el joven presenta tatuajes en los dedos de ambas manos con los números “2010” y en sus brazos las figuras de San Judas y de la Santa Muerte. Al momento de su desaparición, vestía pantalón color azul, playera color azul con rayas color blanco y botas color café.