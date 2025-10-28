Activan Alerta Amber para localizar a Luis Fernando, de 16 años, desaparecido en Navolato

NAVOLATO. _ Autoridades estatales activaron la Alerta Amber tras la denuncia de la desaparición de Luis Fernando Sánchez de la Rosa, un adolescente de 16 años de edad, en el municipio de Navolato.

Según la ficha oficial de búsqueda, el joven fue visto por última vez el pasado domingo 26 de octubre en la localidad de Los Arredondo De San Pedro, Navolato, Sinaloa.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta color azul, short color negro y huarache color negro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que Luis Fernando es de complexión delgada, tez morena clara, tiene cabello lacio, corto, color negro, ojos color café oscuro, boca mediana, labios grandes y nariz mediana. Como seña particular, presenta una cicatriz de 2 centímetros en la frente.

El ente ministerial establece que, debido a las circunstancias de su ausencia y el tiempo transcurrido, se considera que “su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

Se exhorta a la ciudadanía a cooperar con cualquier información relevante que pueda conducir a su localización. Para cualquier dato o pista, se ponen a disposición los números de Alerta Amber Sinaloa: (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.