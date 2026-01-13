$!Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente de 15 años en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda tras la desaparición de la menor María Guadalupe Vázquez Ruiz, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez la mañana del pasado lunes en este puerto.

De acuerdo con el reporte, la adolescente se encontraba en su domicilio ubicado en la Colonia Universo cuando se perdió contacto con ella. Ante la posibilidad de que su integridad física se encuentre en riesgo o pueda ser víctima de la comisión de un delito, las autoridades activaron el protocolo de la Alerta Amber.

María Guadalupe es de complexión delgada, mide 1.70 metros de estatura y tiene el cabello lacio, largo y de color castaño claro. Al momento de su desaparición, vestía un suéter negro con mangas blancas, blusa blanca con verde, falda de cuadros color verde con gris, mallas negras y tenis del mismo color.