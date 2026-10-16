$!Activan Alerta Amber por desaparición de Adriana Monserrat en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades estatales activaron los protocolos de búsqueda mediante la Alerta Amber para localizar a Adriana Monserrat Labrada Bazua, de 15 años, reportada como desaparecida el jueves 15 de octubre de 2026, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes oficiales, Adriana Monserrat fue vista por última vez el 15 de octubre en un domicilio particular de la colonia Huizaches. Al momento de su desaparición vestía una blusa blanca, falda azul y zapatos negros.