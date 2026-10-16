$!Activan Alerta Amber por desaparición de Adriana Monserrat en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades estatales activaron los protocolos de búsqueda mediante la Alerta Amber para localizar a Adriana Monserrat Labrada Bazua, de 15 años, reportada como desaparecida el jueves 15 de octubre de 2026, en Culiacán.
De acuerdo con los reportes oficiales, Adriana Monserrat fue vista por última vez el 15 de octubre en un domicilio particular de la colonia Huizaches. Al momento de su desaparición vestía una blusa blanca, falda azul y zapatos negros.
La adolescente mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello largo, ondulado y negro, ojos pequeños de color café claro, boca mediana, labios delgados y nariz mediana recta. El reporte no señala señas particulares.
Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero de la adolescente. Las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo, por lo que solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlas.
Para proporcionar datos sobre su posible ubicación, se encuentran disponibles los números telefónicos (800) 890-9092 y (667) 715-5588.