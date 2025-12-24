$!Activan Alerta Amber por desaparición de Ángel Leonardo en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar al adolescente Ángel Leonardo López Piña, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 23 de diciembre en la capital del estado.
De acuerdo con el reporte oficial, el adolescente fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento San Fermín. Tras perder contacto con él, sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente este miércoles, lo que derivó en la activación de los protocolos de la Alerta Amber.
Al momento de su desaparición, Ángel Leonardo vestía una playera roja, sudadera negra, pantalón azul y tenis negros. Como señas físicas, se detalló que es de complexión delgada, tez morena, mide 1.60 metros de estatura y tiene el cabello lacio, corto y de color castaño oscuro.
La ficha de búsqueda subraya que la integridad del menor pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.
Las autoridades de Sinaloa han puesto a disposición los números telefónicos (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para recibir cualquier información que coadyuve a dar con su paradero. La colaboración de la ciudadanía es vital en las primeras horas tras la ausencia para garantizar un retorno seguro a casa.