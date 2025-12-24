$!Activan Alerta Amber por desaparición de Ángel Leonardo en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar al adolescente Ángel Leonardo López Piña, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 23 de diciembre en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, el adolescente fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento San Fermín. Tras perder contacto con él, sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente este miércoles, lo que derivó en la activación de los protocolos de la Alerta Amber.