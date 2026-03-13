$!Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolescentes en Culiacán y Ahome

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó dos Alertas Amber para la localización de dos menores de edad que desaparecieron en hechos distintos durante las últimas 48 horas en los municipios de Culiacán y Ahome.
En la capital del estado, se reportó la ausencia de Jade Isabel Contreras Hernández, de 15 años de edad. De acuerdo con el resumen de hechos, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Las Vegas el pasado miércoles 11 de marzo.
Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra con un moño rosa en la parte posterior, pantalón azul, tenis grises con líneas verdes y portaba una mochila blanca. Jade Isabel es de complexión mediana, tez clara y tiene el cabello corto, lacio y de color rubio cenizo.
Por otro lado, en el norte de la entidad, se busca a Litzy Yorleth Flores Navarrete, también de 15 años. Ella fue vista por última vez el martes 10 de marzo tras salir de su casa en la localidad Alfonso G. Calderón, en el municipio de Ahome.
La ficha técnica detalla que vestía una blusa verde, pantalón azul y huaraches rosas. Sus características físicas incluyen una estatura de 1.60 metros, complexión delgada, tez morena clara y cabello largo, lacio y negro.
En ambos casos, las autoridades consideran que la integridad de las adolescentes se encuentra en riesgo, por lo que se activaron los protocolos de la Alerta Amber para agilizar su localización.
La institución ministerial puso a disposición los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para cualquier información que ayude a dar con el paradero de ambas jóvenes. La falta de datos sobre su ubicación actual mantiene en alerta a sus familiares, quienes interpusieron las denuncias correspondientes este jueves 12 de marzo ante el Ministerio Público.