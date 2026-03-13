$!Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolescentes en Culiacán y Ahome

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó dos Alertas Amber para la localización de dos menores de edad que desaparecieron en hechos distintos durante las últimas 48 horas en los municipios de Culiacán y Ahome.

En la capital del estado, se reportó la ausencia de Jade Isabel Contreras Hernández, de 15 años de edad. De acuerdo con el resumen de hechos, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Las Vegas el pasado miércoles 11 de marzo.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra con un moño rosa en la parte posterior, pantalón azul, tenis grises con líneas verdes y portaba una mochila blanca. Jade Isabel es de complexión mediana, tez clara y tiene el cabello corto, lacio y de color rubio cenizo.