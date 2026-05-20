$!Activan Alerta Amber por desaparición de dos adolescentes en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió dos fichas de búsqueda Alerta Amber para solicitar apoyo y localizar a dos adolescentes desaparecidas en Culiacán y Mazatlán.

El primer caso denunciado fue por el extravío de Karen Lili Alejandro López, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el martes 19 de mayo en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán.

La joven es de complexión mediana, mide 1.46 metros aproximadamente, es de tez morena clara y cabello de largo medio en color castaño oscuro.

Como señas particulares, tiene un lunar en la ceja derecha, una cicatriz en la mejilla derecha y otra más en la rodilla derecha; al momento de su desaparición, vestía una blusa con dibujos de varios colores y un pantalón azul.