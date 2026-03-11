$!Activan Alerta Amber por desaparición de dos hermanos menores en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para localizar a dos hermanos menores de edad, que fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de Culiacán.

Se trata de Mía Julieth García Martínez, de 5 años de edad, y Deerek Mateo García Martínez, de 8 años, quienes fueron vistos por última vez el pasado 9 de febrero de 2026, cuando salieron en compañía de su madre de un domicilio ubicado en la Colonia Díaz Ordaz.

De acuerdo con la información oficial, desde ese momento se desconoce el paradero de ambos menores, por lo que se considera que su integridad podría encontrarse en riesgo, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.