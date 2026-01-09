$!Activan Alerta Amber por Dianely Verónica, desaparecida en Guasave

GUASAVE._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para localizar a Dianely Verónica López Rojas, de 14 años, quien se encuentra desaparecida desde hace dos días tras salir de su vivienda en este municipio.

De acuerdo con el reporte, la menor fue vista por última vez el miércoles 07 de enero en la colonia Ángel Flores. Sus familiares, al no tener noticias sobre su paradero, interpusieron la denuncia formal ante el Ministerio Público el jueves 08 de enero, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de búsqueda.

Las autoridades consideran que la adolescente podría estar en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de algún delito.