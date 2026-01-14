$!Activan Alerta Amber por dos adolescentes desaparecidos en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber, tras la desaparición de dos adolescentes en hechos distintos ocurridos en el puerto de Mazatlán durante el mes de enero.
El reporte más reciente corresponde a Rubén Alexis Rodríguez Zapata, de 17 años de edad. De acuerdo con el resumen de hechos, el menor fue visto por última vez el pasado 13 de enero en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Alborada. Al momento de su desaparición, vestía playera negra con letras rojas, pantalón azul, sandalias y gorra negra. Como señas particulares, Rubén cuenta con dos tatuajes en el brazo derecho: uno con la imagen de una calavera y otro de la Santa Muerte.
Por otro lado, las autoridades mantienen la búsqueda de Moisés Tadeo Rendón Velarde, de 15 años. Según el informe oficial, el adolescente salió de su vivienda en el Fraccionamiento Monte Verde el pasado 6 de enero, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Moisés mide 1.83 metros, tiene el cabello largo ondulado color castaño claro y vestía una playera gris con pantalón deslavado y tenis negros.
En ambos casos, la institución ministerial considera que la integridad de los menores pudiera encontrarse en riesgo, al presumirse que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito.
Las autoridades de seguridad solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a los jóvenes. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada de manera anónima a los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.