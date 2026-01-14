$!Activan Alerta Amber por dos adolescentes desaparecidos en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber, tras la desaparición de dos adolescentes en hechos distintos ocurridos en el puerto de Mazatlán durante el mes de enero.

El reporte más reciente corresponde a Rubén Alexis Rodríguez Zapata, de 17 años de edad. De acuerdo con el resumen de hechos, el menor fue visto por última vez el pasado 13 de enero en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Alborada. Al momento de su desaparición, vestía playera negra con letras rojas, pantalón azul, sandalias y gorra negra. Como señas particulares, Rubén cuenta con dos tatuajes en el brazo derecho: uno con la imagen de una calavera y otro de la Santa Muerte.