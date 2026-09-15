$!Activan Alerta Amber por Georgina Jamilet, niña de 13 años desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Georgina Jamilet Olmeda Soto, de 13 años de edad, se encuentra desaparecida desde el domingo 13 de septiembre en el puerto de Mazatlán, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para apoyar en su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, sus familiares interpusieron la denuncia el 14 de septiembre y señalaron que la menor salió de su domicilio, ubicado en la colonia Hacienda de Urías, y desde entonces no han tenido contacto con ella.

Georgina Jamilet mide 1.50 metros de estatura, es de complexión mediana y tez morena clara. Tiene cabello largo, lacio, teñido de negro con mechones rojos, y ojos medianos de color café oscuro.

Como seña particular, cuenta con cuatro lunares en la mejilla izquierda. Al momento de presentar el reporte, sus familiares desconocían la vestimenta que llevaba al salir de su vivienda.

La Fiscalía General del Estado advirtió que la integridad física de la menor podría encontrarse en riesgo o que podría ser víctima de algún delito, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita localizarla.