$!Activan Alerta Amber por Issys Guadalupe, desaparecida en Sinaloa de Leyva

SINALOA DE LEYVA.— La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para localizar a Issys Guadalupe López Burgos, de 14 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde hace más de 24 horas en el municipio de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte, la menor salió de su domicilio ubicado en la comunidad de Bacubirito el jueves 29 de enero. Desde ese momento, familiares perdieron total contacto con ella. Las autoridades consideran que pueda ser víctima de algún delito que atente contra su integridad física.
La ficha de búsqueda describe a Issys Guadalupe como una joven de complexión delgada, tez morena y estatura de 1.60 metros. Como señas particulares, se destaca una cicatriz en su pierna izquierda.
Al momento de su desaparición, vestía un pantalón azul, camiseta blanca y tenis negros. Su cabello es largo, ondulado y de color castaño oscuro.
La familia y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.
Para brindar información, se han puesto a disposición los números telefónicos: 800 8-90-90-92 y 667 7-15-55-88.