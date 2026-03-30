$!Activan Alerta Amber por la desaparición de Carmen María en Guasave

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda urgente tras la desaparición de la adolescente Carmen María Luna Velázquez, de 17 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 29 de marzo en el municipio de Guasave.

De acuerdo con el reporte, la joven salió de su domicilio ubicado en la Colonia Ipis durante el transcurso del domingo. Al no regresar y perderse todo contacto con ella, sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que derivó en la activación de los protocolos de localización ante el riesgo de que su integridad física se encuentre comprometida.

Carmen María es de complexión delgada, mide 1.63 metros de estatura y tiene tez morena clara. Como señas particulares para su identificación, se informó que tiene el cabello largo en tono castaño claro y ojos medianos de color café obscuro. Al momento de su desaparición, vestía una blusa en color gris, pantalón azul y calzado deportivo tipo tenis blancos.