$!Activan Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó dos fichas de Alerta Amber para la localización de dos menores de edad, quienes fueron reportados como desaparecidos en los municipios de Mazatlán y Culiacán.

Uno de los casos corresponde a Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 30 de marzo de 2026. De acuerdo con la información, el adolescente salió de su domicilio en Torreón, Coahuila, con destino a Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces se desconoce su paradero.