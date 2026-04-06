$!Activan Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó dos fichas de Alerta Amber para la localización de dos menores de edad, quienes fueron reportados como desaparecidos en los municipios de Mazatlán y Culiacán.
Uno de los casos corresponde a Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 30 de marzo de 2026. De acuerdo con la información, el adolescente salió de su domicilio en Torreón, Coahuila, con destino a Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces se desconoce su paradero.
El segundo caso es el de Addison Alejandra Aguilar Aragón, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida el 5 de abril en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Culiacán.
Ambos casos fueron denunciados el 6 de abril, por lo que las autoridades activaron los protocolos de búsqueda al considerar que la integridad de los menores pudiera encontrarse en riesgo.
La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, a través de los números de emergencia 911 o de denuncia anónima 089, así como a los teléfonos de Alerta Amber Sinaloa.