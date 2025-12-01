$!Activan Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Culiacán y Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó dos Alertas Amber tras el reporte de la desaparición de dos adolescentes en Culiacán y Navolato.

La primera ficha corresponde a Daian Anahi Félix Quiroa, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 29 de noviembre de 2025 al salir de su domicilio en la Colonia Antonio Toledo Corro de Culiacán. La adolescente es de complexión mediana y tez morena, con cabello ondulado, largo y castaño, ojos medianos color café oscuro, boca grande y labios gruesos. Al momento de su desaparición vestía una blusa color rosa, pantalón azul y tenis lila.