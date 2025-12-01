$!Activan Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Culiacán y Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó dos Alertas Amber tras el reporte de la desaparición de dos adolescentes en Culiacán y Navolato.
La primera ficha corresponde a Daian Anahi Félix Quiroa, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 29 de noviembre de 2025 al salir de su domicilio en la Colonia Antonio Toledo Corro de Culiacán. La adolescente es de complexión mediana y tez morena, con cabello ondulado, largo y castaño, ojos medianos color café oscuro, boca grande y labios gruesos. Al momento de su desaparición vestía una blusa color rosa, pantalón azul y tenis lila.
El segundo reporte es por José Ángel Cabal Tamayo, de 16 años, visto por última vez el 16 de noviembre de 2025, en la Colonia Víctor Godoy de Navolato. El joven es de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto color negro, ojos grandes color café oscuro, boca grande y labios gruesos. Como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo con la imagen de San Judas Tadeo. Vestía playera color negro y pantalón azul.
Ambos casos fueron denunciados el 30 de noviembre de 2025. Las autoridades señalan que se considera que la integridad de ambos adolescentes pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de un delito.
La FGE puso a disposición de la ciudadanía los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para proporcionar cualquier información que ayude a su localización.