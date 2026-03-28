$!Activan Alerta Amber por la desaparición de Ruby Esmeralda en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda Alerta Amber para solicitar apoyo para localizar a Ruby Esmeralda Ayala Soto, quien desapareció el pasado 27 de marzo de 2026.
De acuerdo con el reporte, la menor de 16 años fue vista por última vez en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán.
La adolescente tiene una estatura aproximada de 1.68 metros, es de complexión delgada y tez clara.
Entre sus características tiene cabello largo, lacio y de color castaño claro; ojos grandes de color café claro, boca chica, labios delgados y nariz mediana, chata.
Según el informe oficial, la adolescente no presenta señas particulares y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón color azul, un top azul y sandalias beige.
Para brindar datos que aporten a su búsqueda, la Fiscalía General del Estado pone a disposición los números 800 890 9092 y 667 715 5588.