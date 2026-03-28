$!Activan Alerta Amber por la desaparición de Ruby Esmeralda en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda Alerta Amber para solicitar apoyo para localizar a Ruby Esmeralda Ayala Soto, quien desapareció el pasado 27 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte, la menor de 16 años fue vista por última vez en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán.

La adolescente tiene una estatura aproximada de 1.68 metros, es de complexión delgada y tez clara.