$!Activan Alerta Amber por María José, de 15 años; desapareció en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la Alerta Amber para la localización de María José Higuera López, de 15 años de edad, de quien se desconoce su ubicación desde el pasado 11 de septiembre en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con la información, la adolescente salió de su vivienda ubicada en la colonia Manuel Jesús Clouthier y desde ese momento no se ha tenido contacto con ella. Ante la ausencia prolongada y la posibilidad de que su integridad física se encuentre en riesgo, los familiares presentaron la denuncia formal el 17 de septiembre.