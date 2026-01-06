$!Activan Alerta Amber por Michelle Yatxiri en Mazatlán; desapareció en la Colonia Juan Carrasco

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber tras la desaparición de Michelle Yatxiri Lizárraga Moreno, de 17 años, quien fue vista por última vez el pasado lunes en este puerto.

De acuerdo con la información, la joven salió de su domicilio ubicado en la Colonia Juan Carrasco durante el transcurso del 5 de enero. Desde ese momento, se perdió todo contacto con ella, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente este martes ante las autoridades ministeriales.

En el resumen de los hechos, la institución establece que la integridad de la menor podría estar en riesgo, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.