$!Activan Alerta Amber por Rafael en San Ignacio; lleva 77 días sin ser localizado

SAN IGNACIO. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para la localización de Rafael Delgado Campuzano, un adolescente de 15 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 5 de marzo de 2026 en el municipio de San Ignacio.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida, los familiares interpusieron la denuncia formal el 9 de marzo, cuatro días después de perder el contacto con el menor. Las autoridades consideran que la integridad física del adolescente pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

El reporte oficial detalla que Rafael tiene una estatura de 1.57 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene el cabello ondulado color castaño oscuro. Como señas particulares que faciliten su identificación, se menciona que el joven tiene un lunar en la mejilla, otro en el lado derecho de la barbilla, así como cicatrices tanto horizontales como verticales en la frente. Asimismo, se precisó que le faltan los dedos índice, medio y anular, además de la mitad del dedo meñique de la mano izquierda.