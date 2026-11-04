$!Activan Alerta Amber por Rosa Itzel, menor de 13 años desaparecida en Los Mochis

AHOME._ Una adolescente de 13 años de edad, identificada como Rosa Itzel Galaviz Álvarez, es buscada por sus familiares y corporaciones de seguridad tras desaparecer desde el pasado 28 de octubre en Ahome.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) este miércoles 4 de noviembre, la menor fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Álamos Country, en Los Mochis. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Ante el temor de que la integridad física de la menor se encuentre en peligro o pueda ser víctima de la comisión de un delito, sus allegados interpusieron la denuncia formal ante la representación social el pasado martes 3 de noviembre, lo que derivó en la activación del protocolo Alerta Amber.

Para agilizar su identificación, las autoridades difundieron los rasgos morfológicos de Rosa Itzel:

Quien tiene una estatura de 1.60 metros, de complexión delgada, Tez Morena, Cabello Claro, ondulado y castaño claro, sus fracciones son de nariz y boca mediana y ojos de color café oscuro.

Como señas particulares de relevancia, se precisó que la jovencita tiene una cicatriz visible en el pómulo derecho y un tatuaje con el símbolo de un punto y coma (;) en la muñeca izquierda.

Hasta el momento se desconoce su vestimenta al momento de su ausencia.

Las autoridades estatales y colectivos de búsqueda solicitan la colaboración de la población para aportar cualquier dato certero que ayude a dar con el paradero de la adolescente.