$!Activan Alerta Amber por Santos Alfredo y Emmanuel, desaparecidos en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó dos fichas de Alerta Amber para pedir apoyo en la localización de los menores Santos Alfredo Ramos Moreno y Emmanuel Álvarez Chávez, ambos desaparecidos en Mazatlán.
Respecto a Santos Alfredo, se detalla que es un joven de 17 años de edad extraviado desde el pasado 18 de octubre, visto por última vez en la colonia Francisco I. Madero.
Mide 1.68 metros aproximadamente, es de complexión mediana y tez morena clara, cabello ondulado corto y de color negro, con ojos medianos color café, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana recta.
La última vez que se le vio vestía una playera con estampado de líneas irregulares, pantalón color azul, huaraches rayados, y gorra color azul con visera rojo.
Como señas particulares, tiene cicatrices en las rodillas, un lunar en la pantorrilla izquierda, además que en una muñeca tiene el tatuaje de una bolsa con signo de pesos.
Asimismo, se pide colaboración para dar con el paradero de Emmanuel Álvarez Chávez, de 16 años de edad, visto por última vez el pasado 4 de diciembre en la localidad El Walamo, de Mazatlán.
Mide aproximadamente 1.65 metros, de complexión delgada y tez morena; cabello lacio corto de color negro, ojos chicos de color negro, boca grande, labios medianos y nariz mediana recta.
Sobre la seña particular, se refiere que tiene el párpado derecho caído.
La última vez que se supo de él, portaba una camisa color negro y pantalón color azul.
Para cualquier información que pueda conducir a la localización de ambos menores, se dispone de la línea telefónica 800 890 9092, y el número de celular 667 715 5588.