$!Activan Alerta Amber por Santos Alfredo y Emmanuel, desaparecidos en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó dos fichas de Alerta Amber para pedir apoyo en la localización de los menores Santos Alfredo Ramos Moreno y Emmanuel Álvarez Chávez, ambos desaparecidos en Mazatlán.

Respecto a Santos Alfredo, se detalla que es un joven de 17 años de edad extraviado desde el pasado 18 de octubre, visto por última vez en la colonia Francisco I. Madero.

Mide 1.68 metros aproximadamente, es de complexión mediana y tez morena clara, cabello ondulado corto y de color negro, con ojos medianos color café, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana recta.

La última vez que se le vio vestía una playera con estampado de líneas irregulares, pantalón color azul, huaraches rayados, y gorra color azul con visera rojo.

Como señas particulares, tiene cicatrices en las rodillas, un lunar en la pantorrilla izquierda, además que en una muñeca tiene el tatuaje de una bolsa con signo de pesos.