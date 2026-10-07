$!Activan Alerta Amber por Yazmin Yamileth, adolescente desaparecida en Guasave

La menor fue vista por última vez este lunes 5 de octubre en el fraccionamiento Santa María, en la cabecera municipal.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Yazmin Yamileth Guicho Pérez, una adolescente de 16 años de edad, en el municipio de Guasave.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa color naranja con letras blancas al frente, un pantalón azul y tenis naranja. Como seña particular, tiene un lunar de color rojo en la espalda baja.

La joven mide 1.55 metros, es de complexión semi robusta, tez clara, y posee cabello largo de color castaño claro, con ojos chicos de color café claro, boca mediana, labios gruesos y una nariz chica.

Las autoridades de Alerta Amber Sinaloa solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.