$!Activan Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en Los Mochis y Guasave

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para localizar a dos jóvenes que desaparecieron en Los Mochis y Guasave.

Se trata de Cirle Jassary “N”, de 17 años, quien fue vista por última vez el 10 de agosto de 2025 en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento del Real, en Los Mochis.

Mientras que Jorge Eduardo “N”, de 16 años, fue visto por última vez en la localidad La Cofradía, en Guasave, este martes 11 de agosto.

Al momento de su desaparición, Cirle Jassary vestía una blusa azul marino, pantalón de mezclilla y tenis color negro. La joven tiene una estatura de 1.55 metros, complexión robusta, piel morena clara, y cabello largo y ondulado de color negro.