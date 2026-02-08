$!Activan búsqueda de Luis Armando y Luis Ramón, desaparecidos en Ahome

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General del Estado activó un protocolo de búsqueda de manera inmediata en la zona norte tras confirmarse la desaparición de dos hombres en Ahome, quienes presuntamente fueron privados de su libertad durante este fin de semana.

Se trata de Luis Armando Flores Vallejo y Luis Ramón Flores Ceballos, de 19 y 38 años de edad, respectivamente.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, el último contacto que se tuvo con ellos fue durante la mañana del sábado 7 de febrero.

Posteriormente, sus familiares han tratado de comunicarse con ellos por medio del teléfono celular, el cual manda directo a buzón y se desconoce su paradero, situación que los mantiene en incertidumbre.

Para agilizar su ubicación, las autoridades difundieron las características físicas de ambos con fotografías: