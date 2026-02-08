$!Activan búsqueda de Luis Armando y Luis Ramón, desaparecidos en Ahome

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General del Estado activó un protocolo de búsqueda de manera inmediata en la zona norte tras confirmarse la desaparición de dos hombres en Ahome, quienes presuntamente fueron privados de su libertad durante este fin de semana.
Se trata de Luis Armando Flores Vallejo y Luis Ramón Flores Ceballos, de 19 y 38 años de edad, respectivamente.
De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, el último contacto que se tuvo con ellos fue durante la mañana del sábado 7 de febrero.
Posteriormente, sus familiares han tratado de comunicarse con ellos por medio del teléfono celular, el cual manda directo a buzón y se desconoce su paradero, situación que los mantiene en incertidumbre.
Para agilizar su ubicación, las autoridades difundieron las características físicas de ambos con fotografías:
Luis Armando, de 19 años, es un joven de estatura alta (1.85 metros), tez morena clara y complexión regular. Como señas particulares, usa brackets únicamente en la dentadura inferior y tiene una cicatriz visible en una de sus cejas. Al momento de su desaparición portaba una gorra negra.
Por otro lado, Luis Ramón, de 38 años, mide 1.72 metros, es de complexión robusta y tez morena. Se detalló que le faltan dos piezas dentales y cuenta con diversos tatuajes tanto en la espalda, así como en los brazos. Se desconoce cuál era la vestimenta que portaban el día que ya no regresaron a casa.
La Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Zona Norte solicitan el apoyo de la sociedad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero, cualquier información que se tenga será de mucha importancia por lo cual se garantizara el anonimato de la denuncia.
Si usted cuanta con algún tipo de información que ayude en la localización de los jóvenes puede comunicarse a los siguientes números:
• 800 890 9092 (Fiscalía General del Estado)
• 668 219 4525 (Comisión Estatal de Búsqueda)
• 668 265 4910 (Oficina de Apoyo a Búsqueda en Ahome).
• 911 (Número de emergencias).