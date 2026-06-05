$!Activan búsqueda de Victoria Gisel tras desaparecer en Angostura

ANGOSTURA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo de Alerta Amber tras la desaparición de la adolescente Victoria Gisel Miramontes Nieto, de 17 años de edad, ocurrida en el municipio de Angostura.

De acuerdo con el reporte, la menor fue vista por última vez el pasado miércoles 3 de junio de 2026, cuando salió de su domicilio ubicado en la localidad de San Isidro, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero.

La denuncia formal fue interpuesta por sus familiares el 4 de junio, ante el riesgo de que su integridad física se encuentre en peligro o pueda ser víctima de una privación ilegal de la libertad.

Según los datos contenidos en la ficha de búsqueda, Victoria Gisel es de nacionalidad mexicana, mide 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara y tiene el cabello corto, lacio y de color castaño. Como señas particulares, se precisó que cuenta con un tatuaje en la pierna izquierda con la imagen de un corazón con alas, y al momento de desaparecer vestía una blusa negra, leggings negros y tenis grises.