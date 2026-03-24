$!Activan búsqueda por Allison Guadalupe, de 16 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda Alerta Amber para dar con el paradero de la adolescente Allison Guadalupe Ochoa Domínguez, de 16 años, desaparecida en Culiacán.

De acuerdo con la denuncia presentada, la menor fue vista por última ocasión en la colonia San Fermín, al norte de la ciudad, el pasado 21 de marzo.