$!Activan búsqueda por Allison Guadalupe, de 16 años, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda Alerta Amber para dar con el paradero de la adolescente Allison Guadalupe Ochoa Domínguez, de 16 años, desaparecida en Culiacán.
De acuerdo con la denuncia presentada, la menor fue vista por última ocasión en la colonia San Fermín, al norte de la ciudad, el pasado 21 de marzo.
Entre sus características, mide 1.62 metros aproximadamente, es de complexión mediana y tez morena clara.
Tiene cabello largo de color castaño claro, ojos chicos de color café oscuro, boca grande, labios medianos y nariz chica.
Como seña particular, presenta una cicatriz en la rodilla izquierda, desconociéndose la vestimenta con la que fue vista en última ocasión.
Para cualquier aporte que lleve a su localización, las autoridades disponen los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.