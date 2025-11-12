$!Activan búsqueda por Rita Guadalupe, menor desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió ficha de búsqueda para la localización de Rita Guadalupe Rendón Iribe, de 15 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado domingo 09 de noviembre de 2025 en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida, la menor fue vista por última vez aproximadamente a las 00:00 horas del domingo en la colonia Jesús Lizárraga de Mazatlán y hasta el momento se desconoce su paradero.

La ficha de búsqueda detalla que Rita Guadalupe tiene una estatura aproximada de 167 centímetros y es de complexión robusta. Su tez es morena clara, con cara redonda y ojos grandes de color café oscuro. Su cabello es lacio, de color café oscuro.

Como señas particulares, se indica que tiene un lunar en la nariz y otro en el cuello. No cuenta con tatuajes visibles. Al momento de su desaparición vestía una camisa de tirantes color rojo de algodón con estampado de bolas amarillas, un short de mezclilla color negro, una chamarra negra con gorro, y sandalias color rosa de plástico número 6. Llevaba un collar plateado con dije de corazón, un anillo plateado con un diamante incrustado, y aretes plateados en forma de cruz.