$!Activan ficha de búsqueda para localizar a Jesús Leonel, desaparecido en Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Leonel León Camacho, de 33 años de edad, quien fue reportado como desaparecido este domingo 26 de julio de 2026 en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la cédula de búsqueda RZC-0757-2026, Jesús Leonel León Camacho fue visto por última vez alrededor de las 12:30 horas en el fraccionamiento Nueva Galicia, en la capital sinaloense. Desde ese momento se desconoce su paradero.

La ficha describe que el hombre mide aproximadamente 1.80 metros, es de tez moreno claro, complexión robusta, rostro redondo, ojos grandes de color café claro, nariz mediana, cabello ondulado color castaño, frente mediana, boca pequeña y cejas pobladas.

Como seña particular presenta un lunar pequeño en la parte superior derecha del labio y se precisa que no cuenta con tatuajes.