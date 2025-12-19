$!Activan ficha de búsqueda por desaparición de joven activista en Guasave

De acuerdo con la información oficial, Jesús Guadalupe fue visto por última vez alrededor de las 21:00 horas, cuando sostuvo comunicación telefónica por última ocasión.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa activó una ficha de localización para dar con el paradero de Jesús Guadalupe Camargo Loya, joven de 24 años, activista de la comunidad LGBT+, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de diciembre de 2025 en el municipio de Guasave.

Desde ese momento se desconoce su ubicación, por lo que familiares interpusieron el reporte correspondiente ante las autoridades, activándose el protocolo de búsqueda.

Según la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, el joven es de complexión mediana, mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, es de tez morena clara, tiene cabello lacio, ojos medianos y rostro redondo.

No se reportan señas particulares como tatuajes, y se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a aportar cualquier información que contribuya a su localización y reiteraron que los reportes pueden realizarse de manera confidencial a través de los canales oficiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.