$!Activan ficha de búsqueda por Evelyn Lizbeth desaparecida en Salvador Alvarado

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa una ficha Protocolo Alba tras la desaparición de Evelyn Lizbeth García Félix, una joven de 18 años de edad, en el municipio de Salvador Alvarado.

Su último paradero conocido fue en la colonia Benito Juárez el pasado 11 de junio, del citado municipio, sin embargo, no se proporcionaron datos sobre la forma en que vestía aquel día a fin de identificarla.

La joven fue descrita con dos lunares en su mejilla izquierda como señas particulares, además de una estatura aproximada de 1.55 metros, complexión delgada y tez morena clara.