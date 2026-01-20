$!Activan ficha de búsqueda por influencer privada de su libertad en Culiacán

La Fiscalía General del Estado activó ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba por la desaparición de Nicole Pardo Molina, desaparecida este martes en Culiacán.
La joven, de 20 años de edad, es identificada como influencer en distintas redes sociales bajo el usuario de “Nicholette”.
Durante la tarde de este 20 de enero, se reportó su privación ilegal de la libertad en el fraccionamiento Isla Musalá, alrededor de las 16:00 horas, cuando descendió de su vehículo Cybertruck, y sujetos la interceptaron y se la llevaron a bordo de otra unidad color blanco.
La joven mide 1.62 metros aproximadamente, es de tez clara, complexión regular, cabello lacio largo de color castaño claro, ojos grandes color café oscuro, cejas delgada, boca mediana, labios medianos y nariz chica.
La última vez que se le vio, vestía una blusa color morado, pantalón negro, huaraches y moño negro.
Cualquier información que permita dar con su localización, se dispone de las líneas telefónicas 800-890-90-92, y el número de celular 667-715-55-88.