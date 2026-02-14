$!Activan ficha de búsqueda por Paulina Alana, desaparecida en Guasave

La Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber tras el reporte de desaparición de Paulina Alana Martínez Rodríguez, una menor desaparecida en Guasave.
Según la denuncia oficial, la menor fue vista por última ocasión durante este jueves 12 de febrero en la colonia La Piedrera, de dicho municipio.
Como características físicas mide 1.50 metros aproximadamente, es de complexión robusta y tez morena clara, tiene cabello largo color negro, ojos grandes café oscuro, boca y labios medianos, y nariz mediana ancha.
Entre sus señas particulares tiene brackets, y vestía una blusa color rosa, malla negra y tenis rosa.
Cualquier información que lleve a su localización, están disponibles los números 800-890-90-92, y 6677-15-55-88.