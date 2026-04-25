$!Activan ficha de búsqueda por Reyna Isabel, desaparecida este jueves en Culiacán

Conforme a la denuncia presentada, fue vista por última vez en la fecha mencionada, por la Colonia Altos de Bachigualato, al poniente de la capital.

Autoridades emitieron una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba, por la desaparición de Reyna Isabel Cárdenas Morales, de 27 años, el pasado jueves 23 de abril.

La mujer mide 1.58 metros de estatura aproximadamente, es de complexión mediana y tez morena clara.

Entre sus características físicas, tiene cabello corto y lacio de color negro, ojos medianos color café oscuro y cejas semi pobladas.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa color azul rey y una malla negra.

Como señas particulares, se informó que utiliza brackets y posee varios tatuajes: el nombre “Isabel” y una flor en el lado derecho del pecho, una flecha en medio de los pechos, un mundo con la frase “Sola contra el mundo” en medio de la espalda, una nota musical en el lado derecho del cuello y una pluma de colores en uno de sus antebrazos.

Para proporcionar información que facilite dar con su paradero, se ponen a disposición los números telefónicos 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.