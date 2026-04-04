$!Activan ficha de búsqueda por Yolanda, desaparecida desde el viernes en Escuinapa

Autoridades giraron una alerta de búsqueda bajo Protocolo Alba tras la desaparición de Yolanda Castro Aguilar, de 47 años, quien fue vista por última vez el pasado viernes 3 de abril en Escuinapa.

Según la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, su último paradero conocido fue en Ejido La Campana 1.

Para guiar en su búsqueda, fue descrita con una estatura estimada de 1.50 metros y de complexión mediana, de tez morena clara, cabello largo y ondulado de color negro, y ojos medianos de color café oscuro.