$!Activan fichas de búsqueda para padre e hijo privados de la libertad en el fracc. Dos Puntas, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Las fichas de búsqueda de un padre y su hijo adolescente fueron activadas luego de que ambos fueran privados de la libertad con apenas tres horas de diferencia durante la jornada del miércoles 30 de septiembre, en el fraccionamiento Dos Puntas, al sur de Culiacán.
Se trata de Lucas Abel Martínez Martínez, de 43 años, y su hijo Sergio Yahir Martínez Domínguez, de 16, cuyos casos fueron incorporados a los registros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.
De acuerdo con las fichas difundidas por la Comisión, ambas desapariciones ocurrieron en el mismo asentamiento urbano, aunque no se han dado a conocer públicamente las circunstancias en que el adolescente fue visto por última vez.
Sergio Yahir fue reportado como desaparecido desde las 17:00 horas del 30 de septiembre. Al momento de su desaparición vestía una camisa de la marca MAJA, pantalón azul marino y tenis negros.
El adolescente mide aproximadamente 1.60 metros, es de tez morena clara y complexión mediana; tiene cabello ondulado castaño oscuro y como seña particular una cicatriz en la frente.
En el caso de su padre, Lucas Abel, la ficha señala que vestía una camisa naranja y pantalón de mezclilla azul. Mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión robusta y tiene el cabello rapado.
Entre sus señas particulares se encuentran varios tatuajes: una imagen de San Miguel Arcángel en el hombro derecho; una Santa Muerte y un beso rojo en el brazo izquierdo, así como una imagen de San Judas Tadeo en la espalda.
De manera extraoficial se indicó que Lucas Abel se encontraba en la cochera de su domicilio cuando sujetos armados presuntamente lo sometieron y lo obligaron a subir a una camioneta SUV de color rojo, en la que posteriormente se retiraron del lugar.
Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer su paradero. Para proporcionar información de manera anónima está disponible el número 667 184 1256, además de los canales institucionales de la Comisión.