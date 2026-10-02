$!Activan fichas de búsqueda para padre e hijo privados de la libertad en el fracc. Dos Puntas, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Las fichas de búsqueda de un padre y su hijo adolescente fueron activadas luego de que ambos fueran privados de la libertad con apenas tres horas de diferencia durante la jornada del miércoles 30 de septiembre, en el fraccionamiento Dos Puntas, al sur de Culiacán.

Se trata de Lucas Abel Martínez Martínez, de 43 años, y su hijo Sergio Yahir Martínez Domínguez, de 16, cuyos casos fueron incorporados a los registros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.

De acuerdo con las fichas difundidas por la Comisión, ambas desapariciones ocurrieron en el mismo asentamiento urbano, aunque no se han dado a conocer públicamente las circunstancias en que el adolescente fue visto por última vez.