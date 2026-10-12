Activan operativo federal en Mazatlán ante pronóstico de impacto del huracán Simon

El huracán Simon amenaza la costa sur de Sinaloa y comenzará a dejar sentir sus primeros efectos a partir de este miércoles en Mazatlán, con un pronóstico de impacto directo como categoría 1 hacia la medianoche del jueves. Ante la inminencia del fenómeno meteorológico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó personal especializado en la entidad para coordinar las labores preventivas junto con autoridades estatales y mandos militares.

Durante la conferencia matutina presidencial “Las mañaneras del pueblo”, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó desde la Base Naval de Puerto Vallarta que las autoridades federales mantienen sesiones permanentes de coordinación con los gobiernos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Como parte de los protocolos institucionales en las zonas con mayor nivel de exposición, los planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan Marina continúan activos.

En el balance preliminar de afectaciones en la franja del Pacífico, la funcionaria confirmó el fallecimiento de una persona en Guerrero, mientras que en Michoacán, Colima y Jalisco se reportó saldo blanco. En materia de servicios e infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció la totalidad del suministro eléctrico tras registrar fallas menores, en tanto que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) retiró deslaves y material pétreo que obstaculizaban diversas vialidades.

Tras concluir las reuniones operativas en los mandos de Colima y Jalisco, la CNPC concentró las labores de preparación en el noroeste del país. En Sinaloa, el Puesto de Comando instalado en Mazatlán reanudó sus sesiones de forma permanente con la participación del Ejército, la Marina, la SICT, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la CFE, la Comisión Nacional del Agua y la propia CNPC.

Para reducir riesgos ante el desembarco del meteoro, la dependencia federal exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de las cuentas oficiales de la CNPC y Conagua Clima, ubicar de manera anticipada el refugio temporal más cercano y preparar una mochila de emergencia con documentación prioritaria, linterna, radio de baterías y botiquín de primeros auxilios.