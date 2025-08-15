Activan Protocolo Alba en Culiacán por desaparición de Patricia

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó este jueves el Protocolo Alba para la búsqueda de Patricia Villa Olivas, de 47 años de edad, quien fue vista por última vez el 14 de agosto de 2025 en la colonia 06 de Enero, en Culiacán.

De acuerdo con la denuncia presentada, desde ese día no se tiene información sobre su paradero y se teme que su integridad se encuentre en riesgo, con la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.

Patricia es de nacionalidad mexicana, mide 1.70 metros de estatura, tiene complexión mediana, tez morena, cabello corto color negro y ojos chicos color café oscuro. Como seña particular, presenta una cicatriz en el párpado superior izquierdo. Al momento de su desaparición, se desconoce cómo iba vestida.

Las autoridades solicitan a la población cualquier información que pueda ayudar a localizarla, a través de los números 800-890-90-92 y 667 715-55-88 de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.