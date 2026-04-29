$!Activan Protocolo Alba en Mazatlán por la desaparición de Antonia

MAZATLÁN. _ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para la localización de Antonia Estreberta Moreno Castro, de 65 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de abril en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se desconoce el paradero de la mujer desde hace tres días, tras haber sido vista por última vez en las inmediaciones de la colonia Loma Bonita.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa tipo filipina y pantalón negro. La denuncia formal ante el Ministerio Público se presentó el 28 de abril, activándose de inmediato las alertas ante el riesgo de que su integridad física pueda verse vulnerada.

La descripción física de Antonia detalla que es una mujer de complexión mediana, tez clara y 1.60 metros de estatura. Tiene el cabello largo, ondulado y de color castaño, además de ojos pequeños de color verde.

Como seña particular para facilitar su identificación, se informó que cuenta con una verruga en el cuello del lado izquierdo.