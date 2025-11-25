$!Activan Protocolo Alba para la búsqueda de Ana Rosa en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Ana Rosa Mercado Ruiz, de 25 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado viernes 22 de noviembre de 2025, en el Fraccionamiento Alturas del Sur, en la capital sinaloense.

La denuncia sobre la ausencia de la joven fue interpuesta ante las autoridades hasta el domingo 24 de noviembre, dos días después de los hechos.

Según la información, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en un domicilio de Alturas del Sur. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas considera que la integridad de Ana Rosa podría encontrarse en riesgo, pues se presume que pudo haber sido víctima de la comisión de un delito.

Ana Rosa Mercado Ruiz es de nacionalidad mexicana, complexión delgada y mide 1.60 metros. Tiene cabello largo, lacio y de color castaño claro; tez clara; ojos medianos color café claro; y labios gruesos. La última vez que se le vio vestía un palazo color negro, tenis negros y portaba una bolsa color blanco. Como seña particular, la ficha indica que no tiene ninguna.