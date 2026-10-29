$!Activan Protocolo Alba para la localización de Norma Verónica, desaparecida en el Fracc. Colinas del Rey en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Norma Verónica Manjarrez Sarabia, de 38 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 27 de octubre en el municipio de Culiacán.

A través de redes sociales y ante las autoridades ministeriales, se denunció la privación ilegal de la libertad de la mujer de 38 años de edad, ocurrida la noche del martes 27 de octubre dentro de un restaurante de sushi ubicado en el fraccionamiento Colinas del Rey, en la capital sinaloense.

De acuerdo con los testimonios difundidos por testigos, un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento comercial para sustraer por la fuerza a Norma Verónica junto con un hombre cuya identidad no ha sido precisada por las instancias oficiales.