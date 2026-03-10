$!Activan Protocolo Alba para localizar a Cynthia Aglae, desaparecida en Culiacán

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a Cynthia Aglae Vega Díaz, de 34 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la mujer fue vista por última vez el pasado 7 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en la colonia Rosario Uzárraga. La denuncia por su desaparición fue presentada el 9 de marzo.