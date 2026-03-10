$!Activan Protocolo Alba para localizar a Cynthia Aglae, desaparecida en Culiacán

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a Cynthia Aglae Vega Díaz, de 34 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Culiacán.
De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la mujer fue vista por última vez el pasado 7 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en la colonia Rosario Uzárraga. La denuncia por su desaparición fue presentada el 9 de marzo.
Cynthia Aglae es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.55 metros de estatura y es de complexión robusta.
Tiene el cabello corto, lacio y de color castaño oscuro, tez morena clara y ojos medianos de color café oscuro. Entre sus señas particulares se indica que tiene pecas en el rostro.
Hasta el momento se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición. De acuerdo con el reporte oficial, se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.