$!Activan Protocolo Alba para localizar a Sarah Joyce, privada de la libertad en la Industrial El Palmito, Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba tras reportarse la desaparición de la joven Sarah Joyce Avendaño Rubio, de 18 años de edad, quien fue privada de la libertad la tarde del domingo 18 de enero en la colonia Industrial El Palmito, al poniente de la capital sinaloense.

De acuerdo con la información, las autoridades recibieron el reporte de la privación de la libertad de una menor de edad en dicho sector alrededor de las 17:00 horas, entre las calles Mayas y Constituyente Francisco J. Mujica, a unos metros de una escuela primaria.

Horas más tarde, la Fiscalía de Sinaloa difundió la ficha de búsqueda correspondiente y activó los mecanismos del Protocolo Alba.

En la ficha se describe a la joven como de complexión mediana, estatura aproximada de 1.60 metros, tez morena clara y cabello largo, rizado y de color negro. Como señas particulares, cuenta con dos tatuajes: uno en la zona de las costillas del lado derecho con forma de corazón y otro en la espalda, también del lado derecho, con la figura de una cruz.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo “pants” color tinto y una blusa de color oscuro.