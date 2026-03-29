$!Activan Protocolo Alba por desaparición de Carmina Miroslava en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Carmina Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad, reportada como desaparecida el 29 de marzo de 2026 en Culiacán.
De acuerdo con la ficha oficial, la mujer fue vista por última vez el 29 de marzo alrededor del bulevar Rolando Arjona Amábilis, en la capital sinaloense. Desde entonces no se cuenta con información sobre su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo al existir la posibilidad de que haya sido víctima de un delito.
Carmina Miroslava es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene complexión mediana, tez clara, cabello largo, lacio y rubio, así como ojos medianos color café claro. Como señas particulares, presenta un tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”, otro en la mano derecha con la leyenda “Adameli 1717”, y en la mano izquierda el dedo medio con la letra “Y” acompañada de un corazón.
El día de su desaparición vestía blusa negra, pantalón negro y tenis. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas mantiene activa la búsqueda y puso a disposición los números 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para recibir información que contribuya a su localización.