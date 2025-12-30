$!Activan Protocolo Alba por desaparición de Kinverli en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de Kinverli Hernández Ontiveros, de 20 años de edad, reportada como desaparecida en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Kinverli fue vista por última vez el 27 de diciembre de 2025 en la colonia Bahías de Mazatlán. La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 29 de diciembre, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

La joven es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, con cabello largo, lacio y de color negro, ojos grandes color café oscuro y cejas pobladas y delineadas. Como seña particular, cuenta con una cicatriz de dos centímetros en el abdomen del lado derecho.