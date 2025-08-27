Activan Protocolo Alba por desaparición de Lorena Verónica en Culiacán

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Lorena Verónica Aguirre Bueno, de 56 años, quien fue vista por última vez el pasado 7 de agosto en la colonia Los Pinos, en Culiacán.

La denuncia fue presentada este 27 de agosto, luego de que no se tuviera información sobre su paradero y su integridad podría encontrarse en riesgo, al considerar que podría ser víctima de un delito.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Lorena Verónica mide 1.60 metros, tiene complexión regular, cabello corto y chino de color negro, ojos cafés oscuros y tez morena. Como seña particular, cuenta con un lunar en la barbilla. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra y huaraches de plástico color negro.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a su localización a los teléfonos 800 890 90 92 y 667 71 55 88.