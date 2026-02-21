$!Activan Protocolo Alba por desaparición de Lucina Kahory, en Culiacán

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda por la desaparición de Lucina Kahory López Ramos, vista por última vez en Culiacán este viernes.

Según los datos proporcionados en la ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba, la joven de 23 años se encontraba en la colonia Ignacio Allende durante su última comunicación.

La fecha del reporte de extravío es de este 20 de febrero, al norte de la capital.

La mujer es de 1.70 metros de estatura, aproximadamente, de complexión mediana y tez clara; tiene ojos medianos color café oscuro, cejas semipobladas, boca y labios medianos, y una nariz grande.