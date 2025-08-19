Activan Protocolo Alba por desaparición de Luz Iveth en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la búsqueda de Luz Iveth López Valencia, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida en la capital sinaloense.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez el pasado 17 de agosto en la colonia Vicente Lombardo Toledano, y desde entonces se desconoce su paradero. La denuncia formal fue presentada el 19 de agosto, por lo que autoridades consideran que su integridad pudiera encontrarse en riesgo.

Luz Iveth tiene una estatura de 1.70 metros, complexión delgada, cabello corto y lacio de color café oscuro, ojos chicos color café claro y tez morena clara. Como seña particular presenta una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición se desconoce qué vestimenta portaba.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con su paradero a través de los números 800-890-90-92 y 667 715-55-88.