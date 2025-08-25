$!Activan Protocolo Alba por desaparición de Marlene Joselyn, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la búsqueda de Marlene Joselyn Contreras Barraza, de 18 años, reportada como desaparecida desde el pasado 23 de agosto en el municipio de Ahome.

De acuerdo con la denuncia, la joven fue vista por última vez en el fraccionamiento Jardines del Bosque, en la ciudad de Los Mochis, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.