$!Activan Protocolo Alba por desaparición de Marlene Joselyn, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la búsqueda de Marlene Joselyn Contreras Barraza, de 18 años, reportada como desaparecida desde el pasado 23 de agosto en el municipio de Ahome.
De acuerdo con la denuncia, la joven fue vista por última vez en el fraccionamiento Jardines del Bosque, en la ciudad de Los Mochis, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.
Marlene Joselyn es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene cabello corto, lacio y negro, tez morena y ojos grandes de color café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla negro, blusa blanca y tenis negros.
Las autoridades consideran que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, ya que se presume que podría ser víctima de un delito.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas puso a disposición los números 800-890-90-92 y 667-715-55-88 para recibir información que ayude a dar con su paradero.